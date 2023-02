Projeto de parecer da IGF confirma irregularidades na indemnização a Alexandra Reis

JN Hoje às 22:49 Facebook

A ex-gestora e a administração da TAP já foram notificados para poderem apresentar o contraditório.

O projeto de parecer da Inspeção Geral das Finanças sobre a indemnização de 500 mil euros atribuída à antiga secretária de Estado do Tesouro pela sua saída da TAP aponta para a existência de fortes irregularidades no processo, avança a SIC Notícias.

Alexandra Reis e a administração da companhia aérea já terão sido notificadas da decisão, podendo agora apresentar o respetivo contraditório.

De recordar que, em fevereiro de 2022, a TAP comunicou à CMVM a saída da administradora Alexandra Reis, explicando que tinha sido a gestora a renunciar ao cargo.

Em dezembro, Alexandra Reis tomou posse como secretária de Estado do Tesouro, tornando-se pública a informação relativa à indemnização que recebeu na altura da saída da companhia aérea.

Numa declaração escrita enviada à Lusa, a ex-gestora disse que o acordo de cessação de funções "como administradora das empresas do universo TAP" e a revogação do seu "contrato de trabalho com a TAP S.A., ambas solicitadas pela TAP, bem como a sua comunicação pública, foi acordado entre as equipas jurídicas de ambas as partes, mandatadas para garantirem a adoção das melhores práticas e o estrito cumprimento de todos os preceitos legais".

"Nunca aceitei - e devolveria de imediato caso já me tivesse sido paga - qualquer quantia em relação à qual não estivesse convicta de estar ancorada no estrito cumprimento da lei", sublinhou, garantindo que "esse princípio se aplica também aos termos" da sua "cessação de funções na TAP".