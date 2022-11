Projeto de revisão constitucional do PS deixa de fora revisão do sistema político

Hermana Cruz Ontem às 22:02 Facebook

O projeto de revisão constitucional do PS, que deu entrada esta sexta-feira, no Parlamento, debruça-se sobretudo sobre a lei dos metadados e os confinamentos, embora reforce direitos individuais. Mas deixa de fora a reforma do sistema político, conforme António Costa avisara e o PSD pretende fazer.

Foi quase três horas antes do final do prazo que o PS entregou, no Parlamento, o seu projeto de revisão constitucional, cuja grossa parte debruça-se sobre a lei dos metadados, que foi considerada inconstitucional, consagrando ainda os confinamentos obrigatórios em caso de saúde pública.

Aliás, a questão das regras sanitárias ocupa pouco mais do que um parágrafo, ditando-se a "separação de pessoa portadora de doença contagiosa grave ou relativamente à qual exista fundado receio de propagação de doença ou infeção graves, determinada pela autoridade de saúde, por decisão fundamentada, pelo tempo estritamente necessário, em caso de emergência de saúde pública, com garantia de recurso urgente à autoridade judicial".