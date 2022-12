Projeto do PCP alarga por mais um ano pedidos para repor freguesias

Projeto de lei prolonga prazo para reverter a "Lei Relvas", flexibiliza critérios e permite uma desagregação parcial.

Um projeto de lei do PCP alarga por mais um ano o prazo para a entrada no Parlamento dos processos que visam reverter a fusão das freguesias, prevendo que as alterações produzam efeitos à data de 21 deste mês. Em causa, explicou ao JN a líder parlamentar, Paula Santos, está também eliminar critérios, como a fundamentação do erro da extinção da freguesia, bem como permitir, por exemplo, que uma seja desagregada, mesmo que as restantes não o pretendam.

O projeto, que dá entrada hoje na Assembleia para alterar o procedimento especial de reposição de freguesias, surge como resposta às dificuldades e atrasos na entrega dos pedidos que revertem a polémica "lei de Relvas", negociada pela troika e por Pedro Passos Coelho.