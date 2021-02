Projeto educativo já pôs 1500 alunos a aprender no meio da natureza

Marisa Silva Hoje às 13:48 Facebook

Iniciativa "A natureza é a melhor sala de aula" vai na terceira edição e está presente em 43 escolas espalhadas por toda a Área Metropolitana do Porto.

Fazer da natureza um espaço de aprendizagem, através de atividades pedagógicas ao ar livre, como a observação e o estudo dos pássaros ou a exploração sustentada dos recursos geológicos no nosso país. É este o grande desafio do projeto "A natureza é a melhor sala de aula", que está presente em 43 escolas dos 17 municípios da Área Metropolitana do Porto.

Criado há três anos, o programa desafia os professores a utilizarem os espaços verdes das escolas para abordar conteúdos curriculares. É uma alternativa ao ensino convencional, que já chegou a mais de 1500 alunos de várias idades, desde o pré-escolar até ao ensino secundário.