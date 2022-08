Projeto europeu quer restaurantes mais digitais

A Comissão Europeia vai lançar, em setembro, um projeto-piloto que visa desenvolver a infraestrutura digital das pequenas e médias empresas do setor da restauração no espaço europeu. O projeto chama-se RESTwithEU e é uma iniciativa do eurodeputado José Manuel Fernandes.

Para já, é apenas um projeto-piloto que vigora por 18 meses e, embora tenha sido proposto por um deputado do Parlamento Europeu, é executado pela Comissão Europeia. "É um laboratório para a experimentação e para se verificar se é justificável ou não que, por exemplo, este projeto-piloto se transforme num programa com uma dotação financeira superior", explica o eurodeputado.

Em fevereiro, a Comissão Europeia lançou um concurso público de um milhão de euros para o desenvolvimento de ferramentas digitais e de um guia de transformação para o setor da restauração. Agora, na reunião de lançamento do projeto, agendada para 19 de setembro, as partes vão começar a trabalhar nas soluções. Nesta primeira fase, o objetivo é mapear as ferramentas digitais existentes, as falhas e as boas práticas do setor, desenvolver novas soluções e elaborar um guia de implementação das soluções desenvolvidas.