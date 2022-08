Projeto para aeroporto em Santarém já está na mesa do Governo

Um conjunto de investidores privados portugueses e estrangeiros está há três anos a estudar a possibilidade de construir um aeroporto em Santarém. O Governo e as câmaras municipais da região já conhecem o estudo preliminar do projeto que, alegam, não terá risco ambiental, pode custar menos de mil milhões de euros e abdicará de apoio público.

Para já, os promotores e os investidores querem manter-se no anonimato, mas há pelo menos três anos que se sucedem reuniões entre os promotores e os parceiros públicos e privados. Ao JN, fonte próxima do processo explicou que a localização exata ainda não está fechada e que o cenário mais provável é que o aeroporto se construa por fases, começando com uma pista com capacidade para cerca de dez milhões de passageiros por ano. Ao longo do tempo evoluiria para três pistas e capacidade para 100 milhões de passageiros, tornando-se a principal alternativa ao Aeroporto Humberto Delgado, de Lisboa.

No estudo preliminar, os promotores preveem a criação de 170 mil novos empregos para um cenário de tráfego entre 30 a 60 milhões de passageiros por ano.