Projeto-piloto para rastreio ao cancro do estômago

Joana Amorim Hoje às 08:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O Norte tem uma maior prevalência e incidência de cancro do estômago. Região esta onde se iniciou, e consolidou, o rastreio de base populacional ao cancro do cólon e reto. Base que poderá permitir, agora, alargar o rastreio ao cancro do estômago. No qual o Centro de Investigação do IPO Porto está empenhado, através do projeto TOGAS, em consórcio com vários parceiros europeus, de universidades a clínicas, com um orçamento global de 11,3 milhões de euros.

Ao JN, o diretor do serviço de Gastrenterologia do IPO do Porto, desde a primeira hora envolvido no rastreio ao cancro cólon e reto no Norte, explica que aquele "consórcio vai avaliar várias metodologias de rastreios, seja não invasiva, seguidas de endoscopia". O projeto-piloto, esclarece Mário Dinis Ribeiro, conta com uma amostra de 1400 indivíduos a nível europeu e, "se funcionar, pode ser alargado à região Norte".

Cujas especificidades para o cancro gástrico, "comparável com a Europa do Leste", parecem ter a sua explicação em fatores "genéticos", mas também de maior prevalência da bactéria Helicobacter pylori e, possivelmente, de hábitos alimentares relacionados com um maior consumo de sal e de fumados e enchidos".