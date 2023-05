Projeto revoluciona ensino tradicional para crianças

"Teach For Portugal" trava desigualdades no acesso à aprendizagem em dezenas de escolas do país. Jovens mentores ensinam os mais novos a gerir emoções e o rendimento escolar aumenta.

O projeto internacional "Teach For Portugal" chegou há quatro anos ao nosso país para mostrar que todas as crianças podem sonhar com um futuro melhor, independentemente do meio de onde vêm. A iniciativa, presente em 23 municípios e 31 escolas de contextos desfavorecidos, apoia cerca de 6400 alunos, que são acompanhados por mentores durante dois anos. Através de um ensino menos convencional e adaptando as aulas às dificuldades específicas de cada turma, em várias disciplinas, jovens licenciados ajudam os estudantes a gerir melhorar as emoções e, consequentemente, o rendimento escolar.