Projeto "Vida" dá resposta à saúde mental das grávidas e mães

Isolamento está entre os principais problemas que surgem nas sessões orientadas por psicólogas.

A Associação de Psicologia da Universidade do Minho (APsi) está a coordenar o programa "Vida", que coloca casais e mulheres que foram mães durante a pandemia em diálogo, ajudando a melhorar a saúde mental. "As pessoas sentem-se muito isoladas, principalmente as puérperas que não têm os companheiros em casa em teletrabalho", elucida a responsável pelo projeto, Bárbara Figueiredo, que tem orientado as sessões com a psicóloga Ana Paula Camarneiro.

O programa começou a ser desenhado em março do ano passado, por um conjunto de investigadores e profissionais, desde a área da enfermagem à psiquiatria, de Portugal e do Brasil, no âmbito do grupo de língua portuguesa da Sociedade Marcê Internacional, que se destina à saúde mental perinatal, da qual Bárbara Figueiredo faz parte. "Delineamos um conjunto de recomendações, foi feito um documento que foi publicado, por exemplo, pela Ordem dos Psicólogos e no site da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental", conta a investigadora, admitindo que o programa não teve os resultados esperados até iniciarem, este ano, sessões online e em grupo.