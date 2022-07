Projetos educativos deixam Miguel Torga em 75.º lugar

A Escola Básica e Secundária Miguel Torga é o estabelecimento de ensino mais bem colocado no distrito de Bragança, mas a nível nacional ficou na 75.ª posição, ainda que no ensino público esteja na 12.ª. Desceu 60 lugares face às notas de 2020, ano em que alcançou a 10.ª posição no país. Desta vez, a escola conseguiu uma média final de 13,3 valores.

A diretora, Fátima Fernandes, acredita que esta posição se deve a uma série de projetos educativos que a escola tem implementado. "Foram pensados para a recuperação de aprendizagens, que ficaram comprometidas com os dois anos de pandemia.", afirmou Fátima Fernandes.

A classificação de melhor do distrito não desagrada à diretora, que destaca as dificuldades dos dois últimos anos por causa da pandemia de covid-19. "É gratificante. Apesar dos problemas que houve com os confinamentos, em que os alunos perderam algumas competências, conseguimos recuperar", sublinhou a responsável vincando que "a recuperação exigiu muito dos professores e dos alunos".