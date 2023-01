Prolongado pagamento por horas extra dos médicos até final de fevereiro

JN Hoje às 21:00 Facebook

O Governo decidiu prolongar até ao dia 28 de fevereiro o regime transitório de remuneração do trabalho suplementar de médicos em serviço de urgência, criado pelo Decreto-Lei 50-A/2022, diploma esse que prevê que os referidos profissionais recebam até 70 euros por cada hora extra de trabalho acima das 150 horas de trabalho extraordinário previsto.

O referido diploma deveria vigorar apenas até esta terça-feira, 31 de janeiro, sendo que a sua prorrogação tem em vista o processo negocial com os sindicatos durante o mês de fevereiro.

De acordo com uma circular informativa enviada aos presidentes dos conselhos diretivos e dos conselhos de administração dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, o referido decreto-lei será objeto de prorrogação até ao fim do próximo mês, "através da aprovação de decreto-lei a publicar em breve".

No que diz respeito ao disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei 50-A/2022, relativo à autonomia de contratação, a circular informativa refere que a decisão de "celebrar contratos de trabalho sem termo com médicos especialistas carece de parecer prévio da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde".

Numa deliberação da Direção Executiva do SNS a que o JN teve acesso, o parecer prévio desse organismo "depende, nomeadamente, da ausência de contrato de trabalho sem termo há pelo menos três meses com estabelecimentos de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde". O mesmo documento acrescenta que poderão "ser consideradas situações excecionais, com acordo expresso entre as instituições em causa, que terão de ser analisadas pontualmente".

A deliberação da entidade liderada por Fernando Araújo acrescenta que o pedido de parecer prévio deve conter, entre outros dados, uma declaração "do médico, sob compromisso de honra, de que não possuía contrato de trabalho sem termo há pelo menos três meses com estabelecimentos de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde".

Por fim, é referido que o parecer prévio "não desobriga nem desonera o órgão máximo de gestão dos estabelecimentos de saúde do cumprimento de todos os requisitos legais necessários à efetivação da contratação, nomeadamente em matéria orçamental, mapa de pessoal ou plano de atividades e orçamento".