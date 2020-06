Prolongado prazo para matrículas do pré-escolar e 1.º ano

Alexandra Inácio Hoje às 18:35 Facebook

O prazo para as matrículas no ensino pré-Escolar e no 1.º ano do 1.º ciclo terminava esta terça-feira mas o Ministério da Educação prolongou por mais 24 horas a possibilidade de os pais terminarem as inscrições devido a falhas no Portal das Matrículas.

"O Portal das Matrículas está em funcionamento, estando a ocorrer sistematicamente operações de robustecimento da operação", esclareceu esta tarde de terça-feira fonte do Ministério da Educação ao JN.

Este ano todas as matrículas, renovações e transferências de escolas têm de ser feitas online no Portal das Matrículas. Ontem de manhã, o ME garantiu que o site não tinha tido falhas mas sim alvo " de uma pequena intervenção de manutenção que demorou cerca de 30 minutos".

Além das matrículas no Pré-Escolar e 1.º ano, desde sexta-feira que podem ser inscritos todos os outros alunos. As matrículas serão depois validadas pelas escolas depois da publicação das notas.

"Para que todos os procedimentos possam concluir-se com tranquilidade, numa altura de exceção para todas as famílias, o Ministério da Educação prolonga o prazo por mais 24 horas", sublinha a tutela em nota enviada ao JN.

De acordo com dados preliminares enviados ao JN, relativamente aos alunos que vão ingressar no 1.º ano, já terão sido feitas "a quase totalidade" das matrículas e no caso do Pré-Escolar cerca de 94%.

No ano passado, cerca de 75% das matrículas fizeram-se nas secretarias das escolas. Este ano, mais de 85% das matrículas realizadas já foram efetuadas online pelo portal, revelou o ME.