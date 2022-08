Promessas de baixar preço da água ainda estão por concretizar

Ana Correia Costa, Ana Trocado Marques, Alfredo Teixeira e Fernanda Pinto Hoje às 09:16 Facebook

Gondomar garante que está a fazer as "diligências necessárias" para que a redução seja feita "no mais curto espaço de tempo". Vila do Conde renegociou contrato, mas ainda espera parecer da entidade reguladora e aprovação nos órgãos municipais.

Dos quatro municípios da Área Metropolitana do Porto que no início do ano estavam no topo da lista dos que tinham a água mais cara do país, Gondomar e Vila do Conde ainda não concretizaram a promessa de baixar o tarifário. Trofa e Santo Tirso, que lideravam, segundo a Deco Proteste, negociaram e já conseguiram a redução.

Gondomar