Promoções e covid sobem custos com pessoal em 956 milhões

As despesas com pessoal das administrações públicas aumentaram, no ano passado, em 956 milhões de euros - um acréscimo de 4% - e deverão subir, em 2022, cerca de 779 milhões, sobretudo devido a promoções e progressões - e não tanto a aumentos salariais - segundo os relatórios da evolução orçamental em 2021 e da proposta de Orçamento de Estado para este ano do Conselho de Finanças Públicas (CFP).

De acordo com o relatório "Evolução Orçamental das Administrações Públicas em 2021", publicado esta quinta-feira pelo CFP, as despesas com pessoal totalizaram 24 882 milhões de euros, contra os 23 925 no exercício de 2020, tendo sido o sexto ano consecutivo em que registaram um aumento.

O relatório da "Análise à Proposta de Orçamento de Estado para 2022" acentua que, neste ano, as despesas com pessoal deverão atingir 25 782 milhões de euros.