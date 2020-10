Promulgada subida das multas até 10 mil euros para lojas incumpridoras

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:34 Facebook

O limite máximo para as multas aplicáveis a estabelecimentos comerciais incumpridores durante a pandemia subiu de 5 mil para 10 mil euros. O diploma do Governo foca-se sobretudo nos restaurantes e foi promulgado na quinta-feira pelo presidente da República e publicado em "Diário da República".

O Executivo agrava "até 10 mil euros as coimas aplicáveis a pessoas coletivas, em especial aos estabelecimentos comerciais e de restauração, que não assegurem o escrupuloso cumprimento das regras em vigor quanto à ocupação, lotação, permanência, distanciamento físico e existência de mecanismos de marcação prévia", lê-se no documento.

"O incumprimento" das normas em vigor, acrescenta o Governo, "constitui contraordenação, sancionada com coima de (euro) 100,00 a (euro) 500,00, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 1 000,00 a (euro) 10 000,00, no caso de pessoas coletivas".

Esta decisão altera o decreto-lei original, publicado a 26 de junho, relativo às "medidas excecionais e temporárias" de resposta à covid-19. O motivo apontado foi a necessidade de manter os diplomas relativos à pandemia "devidamente atualizados", de modo a garantir a "pertinência" dos mesmos.