Proposta de intervenção em mais de 25 mil camas no Ensino Superior

Joana Amorim Hoje às 00:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram submetidas 201 manifestações de interesse ao concurso para apoio público, via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para alargar a oferta de alojamento estudantil no Ensino Superior a preços acessíveis. Propostas essas que preveem a intervenção em mais de 25 mil camas, dois terços das quais novas, num investimento global de 703 milhões de euros. Um resultado acima das expectativas da tutela.

Questionado pelo JN sobre a adesão ao referido concurso, que terminou na passada segunda-feira, o gabinete do ministro Manuel Heitor precisou que das 25 092 camas previstas, 66% são novas e o remanescente renovações de já existentes. Quanto às manifestações de interesse, a larga maioria (132) tem como promotor as instituições de Ensino Superior, respondendo por um total de 17 746 camas, num investimento global de 428 milhões de euros.

Seguem-se as autarquias locais , com 44 manifestações de interesse, mas abrangendo um total de 70 municípios, vinca a tutela. São 186 milhões de euros de investimento para 4950 camas. Apresentaram-se ainda a concurso empresas públicas (1048 camas) e misericórdias e fundações (503 camas).

O Ministério da Ciência e Ensino Superior sublinha ao JN ter sido "largamente ultrapassada a estimativa do Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior (PNAES), que previa alargar a oferta atual de alojamento estudantil em mais de 15 mil camas com o apoio do PRR".

Contas feitas, as 201 manifestações de interesse correspondem a um investimento proposto na casa dos 703 milhões, "com um total de financiamento solicitado ao PRR de cerca de 570 milhões de euros". Bem acima do investimento inicial programado pelo Governo de 375 milhões a executar até março de 2026. Em causa, explique-se, a construção, reabilitação e renovação de residências.

Lisboa na dianteira

A liderar o investimento global está Lisboa, onde a pressão mais se faz sentir, num total de 179 milhões de euros, tendo em vista 4952 camas, das quais 82% novas. Segue-se o Porto, num investimento de 56 milhões para 2040 camas (60% novas). E ainda Coimbra, com 34 milhões de euros para 1478 camas (819 novas).

PUB

Ontem mesmo, explica a mesma fonte, as candidaturas começaram a ser analisadas pelo painel independente de alto nível. Avaliação essa, precisa, assente em três critérios: "Inovação na construção; capacidade de execução até março de 2026; e relação local da procura/oferta, conforme o processo em curso e divulgado ao longo dos últimos meses".

O anúncio do concurso havia sido publicado pela Erasmus+, agência que, com a entrada do PRR no financiamento, passou a ser responsável pela gestão e monitorização do PNAES. Após um longo braço de ferro entre os Ministérios das Finanças e do Ensino Superior, as regras de financiamento acabariam por ser publicadas no final do ano passado, garantindo-se, em parte, financiamento a fundo perdido.

Cobertura de 9%

Atualmente, a oferta existente contempla cerca de 15 mil camas, o que se traduz numa cobertura de 9% face aos mais de 175 mil alunos deslocados, lê-se no site do PNAES.

Novo regime legal

O processo integra um novo regime legal para a construção e licenciamento de residências estudantis, em vigor desde janeiro deste ano. As normas técnicas foram desenvolvidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).