Propostas para resolver heranças não são "ataque à propriedade privada"

As propostas que constam do segundo relatório do Grupo de Trabalho para a Propriedade Rústica (GTPR) não são um "ataque à propriedade privada", garantiu, esta terça-feira, no Parlamento, Rui Gonçalves, coordenador do grupo. O objetivo é "tornar a vida mais fácil aos portugueses, resolver mais facilmente a questão das heranças, tornar mais fácil a compra, venda e arrendamento das propriedades, tornar o mercado da terra mais dinâmico", assegurou, apontando que, no documento recentemente divulgado, constam, por exemplo, medidas para tornar "processos burocráticos mais fáceis", reduzir as custas de alguns atos e simplificar o acesso a crédito para pagamento de tornas.

No relatório, o grupo de trabalho propõe, entre outras sugestões, que a identificação/habilitação de herdeiros seja feita em três meses (mantém-se o prazo atual mas, depois, é nomeado um administrador com poderes para liquidar a herança se, ao fim de dois anos, não houver entendimento), que as partilhas sejam realizadas no prazo de cinco anos e que o prazo para aceitar heranças passe de 10 anos para dois anos (sendo então consideras vagas para o Estado).

"O Estado não quer ficar com as propriedades, é para resolver as heranças. O que acontece é que, se ao fim de dois anos os herdeiros não se entenderem, a herança será vendida em hasta pública e distribuído o resultado da venda pelos herdeiros", explicou Rui Gonçalves, sublinhando a ideia de que "não podemos deixar as coisas [processos de partilha] durar eternamente".