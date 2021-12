Proteção Civil aciona dispositivo de prevenção e intervenção rodoviária para Natal e Ano Novo

JN/Agências Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vai acionar, a partir de quinta-feira, um dispositivo de prevenção e intervenção rodoviária para uma "cadeia de socorro eficaz" nas estradas durante o Natal e Ano Novo, anunciou, esta quarta-feira, o Governo.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) avança que a presença da ANEPC nas estradas portuguesas junta-se ao habitual reforço das ações de sensibilização e fiscalização da PSP e GNR nas épocas de Natal e Ano Novo.

"Considerando que a época de Natal e de Ano Novo está, tradicionalmente, associada a um acréscimo do tráfego rodoviário, a que se junta, este ano, a previsão de condições meteorológicas adversas para os próximos dias, a Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estão a reforçar a presença nas estradas, aumentando a segurança dos portugueses", precisa o MAI.

O Ministério da Administração Interna dá conta que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aciona, a partir de quinta-feira, um dispositivo de prevenção e intervenção rodoviária para esta época com o objetivo de contribuir para uma cadeia de socorro eficaz.

Segundo o comunicado, a ANEPC vai mobilizar meios humanos e materiais adequados, "elevando o nível de prontidão, rapidez de intervenção e qualidade do serviço de socorro na área do pré-hospitalar e contribuindo ainda, através de uma presença visível em locais estratégicos, como fator de sensibilização para a promoção da segurança rodoviária e para a diminuição da sinistralidade."

Este dispositivo de prevenção e intervenção rodoviária será acionado entre quinta-feira e domingo e de 31 de dezembro a 02 de janeiro, sendo composto por 780 bombeiros e 236 veículos dos corpos de bombeiros com valências na área do socorro, e que estará em prontidão permanente preposicionado em 123 locais estratégicos, nas proximidades das vias rodoviárias com maior fluxo de trânsito, em função do histórico e dinâmica dos movimentos pendulares que se verificam em cada distrito, de acordo com o MAI.

Além do dispositivo de prevenção e intervenção rodoviária da ANEPC, a GNR já tem no terreno a Operação "Natal e Ano Novo 2021", que decorre até 02 de janeiro, com o objetivo de intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, através do esforço de patrulhamento, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança.

PUB

A GNR terá em conta o maior fluxo rodoviário nos trajetos dos locais de residência habitual dos cidadãos para os locais de festividades associadas às comemorações do Natal e do Ano Novo.

Durante a operação, serão empenhadas várias valências das diversas Unidades da GNR, em várias ações de patrulhamento, fiscalização e sensibilização, estando particularmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores, nomeadamente excesso de velocidade, manobras perigosas, correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, utilização indevida do telemóvel, circulação correta na via mais à direita, bem como a incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças.

Também a PSP já deu início à operação "Polícia Sempre Presente: Festas em Segurança 2021-2022" através de um reforço nas estradas até 3 de janeiro.

A PSP aumentou a presença na via pública e intensificou a realização de operações de fiscalização, com especial incidência nas principais causas da sinistralidade, nomeadamente a velocidade excessiva, uso do telemóvel durante a condução, não uso de cinto de segurança e sistemas de retenção e condução sob o efeito de álcool e substâncias psicotrópicas.

O MAI refere ainda que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai lançar duas campanhas que visam sensibilizar os condutores para os perigos associados a comportamentos de risco ao volante, tais como o excesso de velocidade, o efeito do álcool ou o uso do telemóvel nas viagens para os locais de encontro familiar ou diversão e no regresso a casa.

As campanhas serão divulgadas na televisão, rádio, imprensa regional e local e nas redes sociais, entre outros meios, nos períodos de 22 a 27 de dezembro e de 28 de dezembro a 2 de janeiro.