Proteção Civil alerta para risco de cheias e derrocadas

A Proteção Civil emitiu um alerta para este domingo e segunda-feira por causa do agravamento da precipitação a partir desta tarde. Face às condições, há o risco de inundações em zonas urbanas, pela acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, de cheias devido ao transbordo do leito de rios e ribeiras ou de derrocadas provocadas pela infiltração de água.

As previsões apontam que esta tarde, na região Sul, podem registar-se períodos de chuva ou aguaceiros fracos. Vento moderado (até 30 quilómetros por hora), podendo ser forte (até 45 quilómetros por hora) nas terras altas no Centro e Sul do país.

Na segunda-feira, o tempo deve piorar. Está previsto a chuva ser mais frequente e intensa, no Sul, com possibilidade de ocorrência de trovoada. Nas terras altas, as rajadas de vento podem atingir os 70 quilómetros por hora.

PUB

Além das inundações e deslizamentos, a Proteção Civil também alerta para o risco de "arrastamento de objetos soltos" ou para o "desprendimento de estruturas móveis" que podem causar acidentes envolvendo veículos ou transeuntes na via pública. Podem ainda formar-se lençóis de água nas estradas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomenda, no comunicado emitido hoje, para a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, a adequada fixação de estruturas como andaimes ou placards e especial atenção na circulação junto a zonas ribeirinhas ou arborizadas.