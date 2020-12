Proteção Civil já começou a mandar SMS sobre vacina "recomendada"

JN Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Proteção Civil começou a enviar, este sábado à tarde, mensagens escritas sobre a vacinação contra a covid-19, cuja primeira fase se inicia este domingo.

Primeira remessa chegou hoje Foto: José Coelho/Lusa

"Vacinação começa amanhã. Vacina facultativa mas recomendada e gratuita. Aguarde contacto do SNS", lê-se na mensagem, que remete os cidadãos para a página do ministério da Saúde com informação relativa ao processo de vacinação.

O primeiro lote de 9750 vacinas contra a covid-19 chegou este sábado a Portugal. Escoltada por forças de segurança, a viatura que transportava as vacinas (duas caixas com 41 quilos, no total) entrou no perímetro da unidade de armazenamento numa freguesia de Montemor-o-Velho cerca das 9.45 horas.

O processo foi acompanhado no local por responsáveis do Governo, dirigidos pela ministra da Saúde. "É um marco histórico para todos nós, um dia importante depois de um ano tão difícil. Foi difícil lidar com a incerteza e em que foram pedidos tantos sacrifícios. Abre-se agora uma janela de esperança", descreveu Marta Temido, nas instalações do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), onde as vacinas foram acondicionadas, na freguesia de Arazede. "Até ao momento, está tudo a decorrer como estava previsto", acrescentou a titular da pasta da Saúde, enaltecendo o empenho dos profissionais de saúde e de outras áreas da administração pública, para "enfrentar uma doença que não era conhecida".