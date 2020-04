Proteção Civil pôs país a ouvir Costa através do grupo parlamentar do PS

Nuno Miguel Ropio Hoje às 19:41 Facebook

Durante a conferência de imprensa de António Costa, sobre o fim de algumas restrições, a Proteção Civil sugeriu no Facebook que os portugueses ouvissem o primeiro-ministro através do canal do Grupo Parlamentar do PS em vez da página oficial do Governo.

Assim que arrancaram as declarações em direto de Costa, cerca das 17.45 horas desta quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) usou a sua página no Facebook para incentivar a visualização do anúncio das medidas de desconfinamento através do grupo parlamentar do PS.

Ao longo de duas horas e apesar de o Governo estar a transmitir a conferência de imprensa nos canais oficiais, a Proteção Civil manteve a ligação da transmissão feita pelos socialistas.

Só após alguns comentários a questionar a razão para que tal estivesse a acontecer, é que a ANEPC fez desaparecer, já depois das 19.20 horas, o link da comunicação do primeiro-ministro via grupo parlamentar do PS.

Imagens do sucedido espalharam-se pelas redes sociais.

Ao JN, fonte da ANEPC apontou que se tratou de um erro na deteção da transmissão das declarações, que assumiu de forma automática a ligação do grupo parlamentar do PS.