Proteção Civil pré-posiciona meios de combate a incêndios

Devido ao elevado risco de incêndio, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) determinou o reforço e o pré-posicionamento de meios de combate nas regiões do Algarve, Centro e Norte.

De acordo com a informação fornecida ao JN, a força do Grupo de Reforço para Incêndios Florestais (GRIF) do Porto foi pré-posicionada em Macedo de Cavaleiros, enquanto ao GRIF I de Lisboa está em Mangualde.

Já o Grupo de Reforço para Ataque Ampliado (GRUATA 1) de Lisboa, encontra-se pré-posicionado em Castelo Branco e o GRUATA 2 de Lisboa foi deslocado para Quarteira, no Algarve.

Por seu lado, a Força Especial da Proteção Civil (PEPC) pré-posicionou equipas de combate a incêndios em Barranco do Velho, Faro (BCIN 02), e de Análise e Uso do Fogo (EAUF 03) na base de apoio logístico (BAL) de Quarteira.