Proteção Civil regista mais de 500 ocorrências nas últimas 24 horas

Mais de meio milhar de ocorrências foram registadas nas últimas 24 horas em Portugal continental devido ao mau tempo, sendo os distritos mais afetados Viana do Castelo, Braga, Porto e Coimbra, segundo a Proteção Civil.

Segundo o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), foram registadas, entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, 513 ocorrências, que empenharam 1726 operacionais e 695 meios terrestres.

"Mais de metade das ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores, havendo também registo de inundações, quedas de estruturas e limpezas de via", adiantou Rui Laranjeira, sublinhando que, "até à data", não foi registada "nenhuma ocorrência" que possa ser considerada "como mais significativa".

Esta quinta-feira, estão sob aviso vermelho nove distritos, devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA emitiu ao final do dia de quarta-feira um aviso vermelho para os distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada".

O IPMA colocou também sob aviso vermelho, devido à previsão de rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.