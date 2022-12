Proteção Civil registou 526 ocorrências desde a tarde de domingo

JN/Agências Hoje às 09:18 Facebook

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 526 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria no norte do país, entre as 16 horas de domingo e as 7 horas desta segunda-feira, em Portugal continental.

"Não há ocorrências com gravidade. [Hoje] Têm estado a ser registadas ocorrências sobretudo na região Norte devido à precipitação e vento. Principalmente nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro", disse à Lusa o comandante Pedro Araújo, da ANEPC.

A maioria das situações dizem respeito a quedas de árvores (202), inundações (116) e limpeza de vias (104), adiantou.

As 526 ocorrências envolveram 1.979 operacionais e 725 veículos.