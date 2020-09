Proteção Civil teme enchentes à volta do Santuário

Francisco Pedro Hoje às 10:52 Facebook

Número de peregrinos no Santuário de Fátima a 13 de outubro será limitado, o que pode originar aglomerações no exterior.

A duas semanas da peregrinação do 12 e 13 de outubro em Fátima - celebrações que vão contar com a presença de peregrinos, embora de forma limitada -, a Proteção Civil de Santarém ainda não conhece os planos do Santuário e da Direção-Geral da Saúde (DGS) para poder mobilizar os meios de emergência e socorro para a Cova da Iria. E o receio é que a modalidade escolhida para controlar a entrada dos fiéis venha a provocar grandes aglomerados de pessoas nas imediações do complexo religioso.