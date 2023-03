Proteção de Dados garante legalidade de envio de consumos de prédios devolutos

Empresas de água, luz, gás e comunicações obrigadas a enviar lista de imóveis às câmaras, mas nem todas estão a fazê-lo.

As operadoras de telecomunicações e os fornecedores de água, de gás e de eletricidade têm a "obrigação legal" de transmitir dados aos municípios sobre os edifícios sem contratos ou com consumos mínimos. A Comissão Nacional de Proteção de Dados garante que o tratamento dos dados é "lícito", porque as empresas estão apenas a cumprir a lei. Porém, nem todas as operadoras o fazem. A informação destina-se à identificação de edifícios devolutos pelas câmaras.

"A comunicação de dados a terceiros (municípios) tem fundamento de legitimidade", explica a comissão. Todos os anos, até 1 de outubro, as empresas têm de enviar uma "lista atualizada" de edifícios sem contrato ativo ou com consumos pouco relevantes.