Protocolo vai apoiar empresas da região Norte

O Turismo do Porto e Norte de Portugal e a AHRESP - Associação Da Hotelaria, Restauração e Similares De Portugal assinaram, esta quarta-feira, um protocolo de colaboração que tem como principal objetivo divulgar e promover o Programa de Revitalização de Empresas entre os empresários da região do Porto e Norte.

O programa, já acessível, disponibiliza um conjunto de ferramentas que tem como objetivo mitigar os efeitos da crise económica nas empresas, evitando as insolvências.

"Nesta altura, os maiores problemas das empresas são a queda abrupta do consumo e a necessidade de mais apoios à tesouraria. Os números dos nossos inquéritos apontam que 41% das empresas da área da restauração correm o risco de insolvência", afirmou Carlos Moura, vice-presidente da AHRESP.

Com este programa, tenta-se impedir a destruição parcial do tecido empresarial destas atividades económicas.

O Programa de Revitalização de Empresas( PRE) analisa a situação económica de cada empresa, apresenta um plano integrado que permita a sua viabilidade e soluções de revitalização, e procura, simultaneamente, modernizar as suas atividades, evitando o encerramento e a destruição dos postos de trabalho.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria do Norte, vários estabelecimentos já fecharam as portas e, entre março e abril, mais de 100 mil trabalhadores, em particular dos restaurantes,

cafés e pastelarias, ficaram sem salários.