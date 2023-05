Prova de aferição pede a alunos que imitem uma minhoca ou um sapo cego

A prova de aferição de Educação Artística pede a alunos de 2.º ano que imitem o som e movimento de uma minhoca ou de um sapo cego. É uma fábula, defendem professores ao JN. Esta sexta-feira arrancou a greve convocada pelo S.TO.P. a esta avaliação, diretores e confederação de pais sem reporte de casos onde adesão travou provas.

As escolas têm até 11 de maio para realizar as provas de aferição de Educação Física e de Educação Artística a alunos do 2.º ano. A partir de segunda-feira será aplicada uma segunda versão de cada prova.

Na prova de Educação Artística que combina a avaliação nas artes plásticas, performativas e Música, na versão aplicada, durante esta semana, os alunos ouviram uma fábula em que eram convidados a entrar numa outra "dimensão" através de um portal imaginário, relatou ao JN uma professora de 1.º ciclo, Carla Carvalho. A minhoca, o sapo cego e um morcego eram algumas das personagens da história. E é nesse contexto de imaginário que foi pedido aos alunos para escolherem imitar o som e o movimento de um desses três animais.