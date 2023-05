Provas de aferição adiadas em algumas escolas devido a orientações tardias

Diana Morais Ferreira Hoje às 11:59 Facebook

Há escolas a adiar as provas de aferição por não terem as condições todas reunidas. Os diretores lamentam que as orientações tenham chegado tão tarde e garantem que os professores têm feito um trabalho extra, para que tudo corra dentro da normalidade.

"Muitas escolas programaram começar hoje as provas, mas tiveram que adiá-las", conta Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP). As provas de aferição de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), para o 8º ano, começam hoje em formato digital, mas não para todos os alunos. Segundo o calendário do IAVE, estas provas podem ser realizadas entre hoje e dia 26 de maio.

No entanto, o Júri Nacional de Exames publicou o manual de instruções das provas, a dois dias úteis do seu início, o que poderá ter condicionado o arranque das provas. "A informação chegou muito tarde, só na quinta-feira, É evidente que, devido a isto, muitas escolas tenham que adiar a realização das provas ", salienta Filinto Lima.

Já Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), apesar de partilhar da mesma opinião, refere que a realização das provas está a correr como o previsto. "A maioria das turmas está a realizar as provas hoje, as coisas estão a correr naturalmente", afirma. Embora reconheça que as orientações tenham chegado tarde, garante que não foi difícil, "foi um processo relativamente simples, porque as escolas já estão organizadas para isso".

Preparar as provas fora do horário

Os diretores assumem que a organização destas provas tem sido complicada e que os professores têm trabalhado mais do que o suposto. "As escolas continuam abertas, as aulas continuam a decorrer. Os professores, além de terem que dar aulas, têm que preparar as provas, muitas vezes fora do horário", afima Manuel Pereira.

"Por ser uma prova prática, as aulas não precisam de parar. Os alunos fazem a prova dentro do horário escolar. No entanto, os professores têm feito um trabalho extra para as organizarem e prepararem", asssegura, também, o presidente da ANDAEP.

Apesar de o arranque das provas estar marcado para hoje, há turmas que irão realizá-las noutros dias, uma vez que o calendário, estabelecido pelo IAVE, permite que se executem até ao dia 26 de maio. "As escolas básicas, por exemplo, só têm um professor de TIC e é preciso agilizar as provas nesse sentido", explica o presidente da ANDE.

"Este problema podia ter sido evitado pelo IAVE e não causado pelo IAVE", reforça Filinto Lima. Acrescenta, ainda, que num ano tão difícil e tão marcado pela luta na educação, "é preciso que se acabe o ano letivo de uma forma mais calma e mais estável" e que esta situação das provas só vem agudizar os problemas já existentes.