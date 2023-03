Provas de aferição podem ser feitas offline e em dois turnos

Pela primeira vez todos os alunos do 2.º, 5.º e 8.º ano (cerca de 270 mil) fazem, este ano, as provas de aferição em computador e as escolas vão poder dividi-los em dois turnos. Os diretores também vão poder escolher entre fazer a avaliação online ou offline, tendo neste caso os alunos de fazer download da prova no início.

Falhas na rede das escolas por muitos alunos acederem ao mesmo tempo é uma das principais preocupações dos diretores, explicou ao JN o presidente da ANDAEP, Filinto Lima. Em resposta escrita enviada ao JN, o IAVE assume que as principais preocupações expressas pelos diretores nas reuniões com o diretor do instituto foram "questões organizativas e a preparação dos equipamentos informáticos".

No caso das escolas optarem pelo modo offline, será feita "uma sincronização prévia com os servidores" do IAVE para o download das provas ser feito antes da avaliação e depois as respostas serem submetidas no final. "Em todos os momentos de transferência de dados, estes encontram-se encriptados", frisa o IAVE.