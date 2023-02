Provedor da criança só é possível com mais meios

A criação de uma nova entidade autónoma para os direitos da criança, como foi defendido pela Comissão Independente para Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica, depende de "avaliação política", diz a Provedoria da Justiça.

A provedora da Justiça não se opõe à criação da figura do provedor da criança, uma entidade que a Comissão Independente para Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica defendeu que devia existir, de forma independente e autónoma, "em articulação com a Provedoria da Justiça".

Fonte do gabinete da provedora da Justiça adiantou que Maria Lúcia Amaral defendeu no Parlamento, "num passado recente", que o acolhimento da nova entidade só pode ser feito com um "reforço de recursos humanos".