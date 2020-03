Ontem às 19:59 Facebook

O provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares, deu positivo para o novo coronavírus.

A informação foi avançada na página de Facebook da Misericórdia do Porto, com uma "mensagem de tranquilidade e coesão". "O Provedor testou positivo para o teste do Covid-19, demonstrando serenidade no momento em que é internado para observações no Hospital de Santo António", pode ler-se na nota, que garante "o equilíbrio e funcionamento da Instituição".