Provedoria pede explicações ao ministro da Educação sobre regime de mobilidade

A provedora de Justiça revelou esta sexta-feira que enviou um ofício ao ministro da Educação a pedir a João Costa que se pronuncie sobre o novo regime de mobilidade por doença. Após a remessa de mais de cem queixas, a provedoria considera, numa primeira avaliação, que o novo modelo "é insuficiente para colmatar as necessidades existentes" e que é "gerador de tratamento diferenciado não justificável".

A primeira apreciação da provedoria ao novo regime aplicado, este ano letivo, é crítica. O ofício data de 25 de outubro e foi enviado após a receção de mais de 100 queixas entregues por docentes e associações.

"É com estranheza que se constata que se faz depender a aplicação do primeiro e único critério de colocação referente ao grau de incapacidade da comprovação por certificado multiuso, quando são bem conhecidos os atrasos na Administração da sua concessão. Significa isto que muitos docentes, por não conseguirem fazer prova do grau de incapacidade, são ultrapassados por todos os que sejam portadores de atestado, independentemente da gravidade da deficiência", lê-se no ofício de pedido de pronúncia enviado ao ME.

Além disso, frisa a Provedoria, o período de aperfeiçoamento das candidaturas para os docentes não admitidos decorreu após e não antes das colocações. Sendo que à data do ofício persistiam docentes que ainda desconheciam a decisão da sua candidatura.

Outro alerta feito é o modelo não estar integrado num quadro geral de proteção dos docentes em situação de doença. Nomeadamente ao nível da adequação da carga letiva ao problema de saúde e recomendações da medicina no trabalho que não são "frequentemente cumpridas pelas escolas". Assim, sublinha a Provedoria, os professores portadores de deficiência ou doença crónica que até estejam colocados perto da sua residência mas precisem de redução da carga letiva ou ser afetos a outras tarefas só o poderiam fazer se acedessem ao regime de mobilidade. Recorde-se que esta era precisamente a justificação das organizações sindicais quando o ministro revelou que havia docentes em mobilidade a poucas ruas do agrupamento a que estavam afetos.

"Parece, assim, detetar-se uma incoerência substancial, bem como uma falta de flexibilidade no regime geral de proteção dos docentes em situação de doença, em desacordo com a obrigação da entidade empregadora de promover medidas que permitam, neste caso, aos docentes portadores de doenças crónicas ou de deficiência exercerem a sua atividade", lê-se no ofício. A provedoria conclui que apesar de esta situação de falta de enquadramento geral não ter sido criada pelo novo modelo, "é por ele mantida, pelo que o procedimento continuará a ser utilizado "por motivos e para fins que não correspondem aos que subjazem à aprovação da medida".

A Fenprof, recorde-se, apelou à Provedoria e às bancadas parlamentares que solicitem a fiscalização do diploma ao Tribunal Constitucional.