Próximo líder do PSD forçado a bater recorde de Marcelo na Oposição

Atual chefe do Estado foi o presidente social-democrata que mais tempo aguentou sem ser deputado. Seis dirigentes chegaram ao poder no partido sem terem um assento no Parlamento.

O próximo líder do PSD vai ter de conseguir bater o recorde de Marcelo Rebelo de Sousa, se quiser ser o candidato do partido às legislativas de 2026. No total, foram seis os dirigentes que conseguiram conquistar o poder social-democrata sem ter assento no Parlamento. E três nunca chegaram a ser deputados. Desses, o atual chefe de Estado foi o que aguentou mais tempo a liderar o partido na Oposição e fora da Assembleia da República: três anos.

A tarefa não é fácil, admitem especialistas em Ciência Política: liderar um partido na Oposição sem ter o palco da Assembleia da República. Ainda por cima, quando o partido que está no poder tem maioria absoluta, como vai acontecer ao novo líder do PSD.