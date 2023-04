PRR recebeu 15 denúncias online de cidadãos

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foi objeto de 15 denúncias desde que foi criada, em fevereiro do ano passado, a plataforma eletrónica que permite que cidadãos, empresas e anónimos apresentem queixas relativas a possíveis ilícitos criminais no PRR.

Segundo quantificou, ao JN, a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" (EMRP), que lidera a execução do PRR, "até à presente data, através do Sistema de Gestão e Controlo Interno, a EMRP rececionou um total de 15 denúncias".

A maioria destas denúncias foi recebida nos últimos seis meses. Assim, no primeiro semestre de vigência da linha de denúncias, foram apresentadas cinco queixas. No segundo semestre foram apresentadas dez. Do total de 15 denúncias, oito são relativas a investimentos, nenhuma é relativa a reformas e as restantes sete foram classificadas como "de outro âmbito".