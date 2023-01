PRR vai renovar tecnologia dos centros de saúde

Mais de 15 mil equipamentos de informática vão ser substituídos nos cuidados de saúde primários.

Há 117 projetos em curso em Portugal que vão beneficiar dos 300 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) destinados à transição digital na área da Saúde, ​​​garantiu esta segunda-feira o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Luís Goes Pinheiro admitiu que o número é dinâmico e pode mudar nos próximos tempos. Entre as mudanças está, por exemplo, a renovação dos equipamentos informáticos dos cuidados de saúde primários, como computadores.

Na sessão promovida pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares sobre a "transformação digital da Saúde acelerada pelo PRR", realizada esta segunda-feira no Centro Hospitalar Universitário do Porto, o responsável dos SPMS disse que será lançado um concurso público "até ao final do mês", que permitirá substituir entre "15 a 20 mil equipamentos" nos cuidados de saúde primários, a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS).