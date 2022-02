PS abre a porta ao regresso dos debates quinzenais

Delfim Machado Hoje às 19:57 Facebook

O regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no Parlamento pode estar mais próximo, uma vez que o PS está disponível para reintroduzir o formato suspenso em julho de 2020. Para já, só Rui Rio é contra.

Primeiro foi José Luís Carneiro, na quarta-feira, que pediu calma, mas manifestou "vontade inequívoca de contribuir para uma cultura de diálogo político no quadro parlamentar". Depois foi Fernando Medina, na quinta-feira à noite, na RTP, que disse não ver "nenhuma objeção" ao regresso dos debates quinzenais. O ex-presidente da Câmara de Lisboa sublinhou que é "favorável" e é "de apoiar" que "se reforcem os meios de fiscalização e de acompanhamento" perante uma maioria do PS.

Os deputados socialistas são quem tem a última palavra nesta e noutras matérias uma vez que são maioritários. A decisão será tomada em reunião da bancada parlamentar e, segundo assegurou fonte do partido ao JN, "nunca será antes da tomada de posse". Os grupos parlamentares nunca vão entrar em funções antes de 13 de fevereiro, pois até lá é preciso que termine a contagem de votos (até dia 9), sejam publicados os resultados e daí ainda decorram mais três dias previstos na lei.

Só Rui Rio rejeita

O regresso dos debates quinzenais ao Parlamento vai ser proposto pela Iniciativa Liberal e Chega por entenderem que o Governo tem de ser mais escrutinado, mas o quadro de partidos a favor é alargado. Para já, só o PSD de Rui Rio é contra, pois rejeita o "espetáculo parlamentar para abrir telejornais". No entanto, como o líder do PSD de saída, não está excluída a mudança de orientação social-democrata.

Recorde-se que o fim dos debates quinzenais foi proposto por Rui Rio, o que lhe valeu críticas internas. Na altura, foi aprovado com os votos do PS e PSD e os restantes contra. BE, Livre e PAN garantiram à Lusa que são favoráveis ao regresso, o PCP entende que este não é "o momento apropriado" para se pronunciar.