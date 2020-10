PS adia reunião em que tomará posição sobre presidenciais

Carla Soares Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os membros da Comissão Nacional do PS receberam esta quarta-feira uma mensagem por SMS com a informação de que a reunião desta estrutura, em que o partido tomará posição sobre as presidenciais, é adiada de 24 para 31 deste mês. O PS diz adiar a reunião para não coincidir com o dia de reflexão das eleições regionais nos Açores e quer evitar, deste modo, problemas com a Comissão Nacional de Eleições.

"Foi transferida para o dia 31 a data de realização da Comissão Nacional que estava prevista para o dia 24. A alteração deve-se a dúvidas sobre a conformidade da sua realização com o dia de reflexão que precede as eleições regionais dos Açores do dia 25 de outubro. Seguirá a correspondente convocatória", lê-se na mensagem a que o JN teve acesso.

Do lado do PSD, foi aprovada no final do mês passado pela Comissão Política Nacional uma moção de apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. A moção foi depois aprovada pelo Conselho Nacional. O partido de Rui Rio justificou o apoio formal ao atual presidente por ser "o candidato que dá mais garantias de equilíbrio" e porque os "projetos de rutura" dos restantes candidatos são "de elevado risco".

Antes disso, o PS já havia remetido a sua posição sobre as presidenciais para uma reunião da Comissão Nacional em Outubro.

É conhecida a boa relação entre António Costa e Marcelo, cuja decisão sobre uma recandidatura está prevista também para este mês.

Em maio, à margem de uma visita conjunta à Autoeuropa, o primeiro-ministro desafiou o presidente da República a regressar à unidade de Palmela no próximo ano durante o seu segundo mandato, naquilo que foi entendido como uma declaração de apoio. "Não há duas sem três. Proponho que a data para a terceira visita aqui seja para o ano, no primeiro ano do segundo mandato do presidente", declarou o secretário-geral do PS aos jornalistas.

Recorde-se que na corrida a Belém está também a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes.