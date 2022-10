PS alerta para falhas na lei do direito ao esquecimento

O partido apela a que se negoceie acordo com banca e seguradoras e faz recomendação ao Governo.

O Partido Socialista (PS) recomendou ao Governo que promova a "efetiva aplicação do direito ao esquecimento", uma vez que a lei, em vigor desde janeiro deste ano, não está a ser aplicada a todos os casos de pessoas que mitigaram ou superaram um risco agravado de doença.

O partido fala em "notícias que sugerem que as pessoas com diabetes ou que tiveram cancro continuam a ser discriminadas" no acesso a créditos bancários, por via do agravamento dos prémios ou da exclusão de hipóteses nos seguros de vida.