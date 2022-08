PS aponta mira a Passos e desafia PSD a explicar propostas anti-crise

O PS considera que algumas das propostas anti-crise apresentadas pelo líder do PSD são "redundantes", por abordarem situações que o pacote de apoios do Governo, anunciado para setembro, também vai contemplar. Ao JN, o secretário nacional do PS, Porfírio Silva, referiu que Luís Montenegro avançou "ideias" mas ainda não "propostas" na festa do Pontal, desafiando o PSD a ser mais específico. Para o socialista, "o mais importante" é saber se a presença do ex-primeiro-ministro Passos Coelho na "rentrée" do partido foi "um regresso" ou "uma despedida".

"Estamos para ver o que isto é", resume Porfírio Silva, um dia após Montenegro ter apresentado um conjunto de medidas transitórias de apoio aos mais necessitados.

Embora tenha admitido ter ficado "satisfeito" por ouvir o PSD falar sobre o que quer para o país, argumentou que, para já, o líder laranja apenas apresentou "ideias" e não "propostas".