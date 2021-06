PS apresenta candidato à Câmara do Porto esta tarde

Hermana Cruz Hoje às 11:17 Facebook

O PS apresenta, esta segunda-feira, o seu candidato à Câmara do Porto. Após a desistência de Eduardo Pinheiro, a possibilidade mais apontada tem sido a de Manuel Pizarro, que estará na conferência de Imprensa como presidente da Federação.

O PS vai apresentar, esta segunda-feira, o seu candidato à Câmara Municipal do Porto, dois dias depois de o autarca independente Rui Moreira se colocar na corrida pela conquista de um terceiro e último mandato.

O anúncio será feito numa conferência de Imprensa, pelas 15 horas, na sede da Federação Distrital do PS/Porto, que contará com a presença do líder concelhio Tiago Barbosa Ribeiro. Aliás, o deputado chegou a ser apontado como uma possibilidade, depois de, na passada quarta-feira, o secretário de Estado Eduardo Pinheiro ter desistido da candidatura, 24 horas depois de ter sido divulgado como a aposta do PS para o Porto. Mas Tiago Barbosa Ribeiro ter-se-á afastado, devido à indefinição do partido.

Ao mesmo tempo, também o secretário-geral adjunto do partido, José Luís Carneiro, divulgou publicamente que não seria o candidato. "Apesar de apelos de muitos militantes, simpatizantes, cidadãos e instituições da cidade para que reponderasse a decisão relativa à candidatura à Câmara do Porto e aceitasse ser candidato, e depois de muito ponderar, reiterei à Concelhia e Federação do PS a minha indisponibilidade", revelou José Luís Carneiro, numa declaração pública, emitida no passado sábado.

Desde então, a hipótese mais apontada tem sido a do presidente da Federação, Manuel Pizarro, que estará na conferência de Imprensa, precisamente nessa qualidade. Se Manuel Pizarro avançar será a terceira vez que defronta o independente Rui Moreira.