PS apresenta quinta-feira proposta de revisão constitucional

O PS vai apresentar, na quinta-feira, a proposta de revisão constitucional que terá, pelo menos, alterações que enquadrem a lei dos metadados e a legislação relacionada com os confinamentos por razões de saúde pública.

A proposta do PS será apresentada pelo líder do Grupo Parlamentar, Eurico Brilhante Dias, no final da reunião da Comissão Política Nacional agendada para debater o tema, quinta-feira à noite. Nessa reunião da Comissão Política Nacional, o primeiro a discursar será o secretário-geral, António Costa, e a intervenção será aberta à comunicação social.

A proposta de revisão constitucional do PS surge depois de o PSD ter anunciado que vai a jogo na matéria e também ter agendado, para quinta-feira à noite, um Conselho Nacional extraordinário para debater a proposta social-democrata de revisão constitucional. Esta quarta-feira, houve reunião da bancada parlamentar do PSD sobre o mesmo tema. No final, António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, disse que o partido vai propor uma constituição "moderna" que "reforce a autonomia regional".

O processo de revisão constitucional foi desencadeado pelo Chega, que apresentou uma proposta no início de outubro. A Iniciativa Liberal também já informou que apresentará uma proposta. Pela lei, o limite para apresentação de propostas é na sexta-feira.