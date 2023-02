PS avança com doutoramentos nos politécnicos

Joana Amorim Hoje às 07:58 Facebook

Proposta do grupo parlamentar prevê, ainda, designação de universidade politécnica.

A outorga do grau de doutor pelos institutos politécnicos está mais perto de se tornar realidade. O grupo parlamentar do PS vai levar a votação indiciária, no próximo dia 15, uma proposta de substituição relativa aos projetos apresentados pelo PCP, BE e uma iniciativa de cidadãos, que desencadearam a discussão, na qual prevê que os doutoramentos sejam ministrados também pelo ensino politécnico. Quanto à alteração de designação para universidade politécnica, consagram-no em língua inglesa para efeitos de internacionalização, remetendo a definição dos critérios para o Governo, no âmbito da revisão do regime jurídico das instituições (RJIES).

Mudança de designação