PS avança com moção de censura à CDU em Setúbal e pede comissão para caso de refugiados

Rogério Matos Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O PS em Setúbal vai apresentar uma moção de censura ao executivo CDU na Câmara Municipal e propor uma Comissão de Fiscalização da Conduta da autarquia no acolhimento de refugiados ucranianos. A moção e a proposta vão decorrer na Assembleia Municipal desta terça-feira. O PSD também já anunciou a apresentação de uma moção de censura.

A moção de censura vai abranger não só o caso dos refugiados, mas outras três polémicas na autarquia durante os últimos sete meses. O alegado "isolacionismo" da gestão camarária da CDU apesar de já não ter maioria absoluta, "estacionamento tarifado em grande parte da cidade" e a ausência de respostas em relação ao acidente de uma "trabalhadora do município, que morreu no exercício de funções e não tinha seguro de trabalho", são outros motivos, indicou fonte do partido.

Em comunicado, o "PS de Setúbal não se limita a censurar politicamente a ação do executivo comunista liderado por André Martins, como vai mais longe, avançando com a proposta de criação, em sede de Assembleia Municipal, de uma Comissão eventual de Fiscalização da Conduta da Câmara e dos Serviços Municipais no Acolhimento de Refugiados Ucranianos", indica o documento.