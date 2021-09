Miguel Amorim Hoje às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

PSD mantém segundo lugar e aumenta votos nas coligações com CDS. CDU em queda e BE atrás do Chega.

Na votação para as assembleias de freguesia, o PS continua a ser o partido mais votado, mas registou um decréscimo relativamente a 2017, passando de 36,25% para 33,28%.

Os socialistas obtiveram 10.288, votação abaixo do conseguido há quatro anos, quando chegaram aos 10.623 mandatos. A diferença expressa uma perda de cerca de 211 mil votos.