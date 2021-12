PS com quase todas as listas fechadas para as legislativas

Hermana Cruz* Ontem às 23:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Os socialistas aprovam, amanhã, em Comissão Política, os candidatos às legislativas, num processo que está quase concluído ao nível distrital e que criou, para já, apenas contestação em Coimbra, onde a lista encabeçada pela ministra da Saúde, Marta Temido, foi chumbada.

As apostas já conhecidas não trazem grandes alterações em relação em 2019, tirando, por exemplo, Braga, onde Sónia Fertuzinhos pediu para não continuar no Parlamento e vai ser substituída pelo secretário-geral-adjunto e ex-autarca de Baião, José Luís Carneiro.

Ao contrário do PSD, onde o líder do partido prefere ser número dois no seu círculo eleitoral, António Costa mantém a tradição socialista de encabeçar a lista por Lisboa, que conta com o ex-autarca lisboeta Fernando Medina em quinto lugar.