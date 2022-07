PS defende fim do "pingue-pongue" nos debates, mas descarta que tema seja "linha vermelha"

JN/Agências Hoje às 19:04 Facebook

O deputado socialista Pedro Delgado Alves defendeu, esta quarta-feira, o fim do modelo de pergunta-resposta nos debates com o primeiro-ministro, mas descartou que essa seja uma "linha vermelha" no âmbito da revisão do Regimento da Assembleia da República.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, Pedro Delgado Alves reagiu às declarações dos deputados do PSD Duarte Pacheco e Hugo Carneiro, que acusaram o PS de querer acabar com o modelo de pergunta-resposta nos debates com o primeiro-ministro.

O deputado socialista considerou que esse modelo "não é a ferramenta mais útil para um debate esclarecedor", sublinhando que o debate com o primeiro-ministro é um "momento de prestação de contas".

"Um momento de prestação de contas não é o caso e o casinho, não é 'responda numa palavra ou numa sílaba' a um assunto que tem que responder-se com parágrafos inteiros. E, portanto, qualificar o debate é não ceder à tentação de respostas curtas e de respostas simplificadoras para temas que são difíceis e, para aí, o desporto não é o pingue-pongue", defendeu Pedro Delgado Alves.

Em causa está a alteração que os socialistas propõem ao artigo 225.º do Regimento, que na versão atual dá aos partidos a possibilidade de dividir em várias parcelas o tempo global de que dispõem para fazer perguntas e determina que "cada pergunta é seguida, de imediato, pela resposta do Governo".

O projeto de Regimento do PS estabelece que "no final do tempo de intervenção de cada partido segue-se, de imediato, a resposta do Governo".

Pedro Delgado Alves argumentou que "a experiência parlamentar dos últimos anos e até dos recentes debates parlamentares" mostra que o modelo atual não é o mais adequado.

O deputado socialista abordou designadamente o último debate regimental com o primeiro-ministro na Assembleia da República, em 22 de junho - onde se testemunhou um momento tenso entre André Ventura e António Costa, com o líder do Chega a utilizar poucos segundos por intervenção para questionar o chefe do executivo, e Costa a responder igualmente em poucos segundos -- para ilustrar precisamente que essa experiência "não foi das mais simples e claras".

Perante o apelo do PSD para que o PS procure um "acordo alargado" sobre esta matéria, Pedro Delgado Alves sublinhou, no entanto, que a questão do modelo pergunta-resposta não lhe parece ser "uma linha vermelha sobre a qual não se pode conversar".

O deputado socialista referiu que, "na organização do debate" com o chefe do executivo, "há muito mais assunto para além de saber se o primeiro-ministro responde tudo de uma vez ou responde parceladamente".

"Não fazemos gala no pingue-pongue, não faremos gala no ténis ou em qualquer outro desporto que utilize bolas, mas parece-nos que, mais do que um bate bolas, um debate com o primeiro-ministro é um momento de prestação de contas", reiterou.

O PSD acusou hoje o PS de querer acabar com o modelo de pergunta-resposta nos debates com o primeiro-ministro e apelou aos socialistas para que não alterem sozinhos o Regimento da Assembleia da República.

"A vivacidade dos debates acontece porque há pergunta-resposta. Querem acabar com isso. Querem que seja feito um discurso a que o primeiro-ministro responde com outro discurso", declarou Duarte Pacheco.

Em nome do PSD, Duarte Pacheco disse esperar que o PS procure "um acordo alargado" sobre esta matéria e não utilize a sua maioria absoluta para rever sozinho o Regimento.

Questionados se há algum sinal de que o PS tenciona impor alterações ao Regimento não consensualizadas com o PSD, Hugo Carneiro respondeu que, para já, não têm "nenhuma indicação nesse sentido", enquanto Duarte Pacheco acrescentou: "O que estamos hoje também aqui a fazer é um apelo para que isso não aconteça".