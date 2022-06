PS disponível para discutir doutoramentos fora das universidades

Joana Amorim Hoje às 10:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Projetos do PCP e BE e Iniciativa de Cidadãos vão esta quinta-feira ao plenário. Reitores contra intenção dos politécnicos.

O grupo parlamentar do PS está disponível para discutir, na especialidade, a possibilidade dos politécnicos passarem a ministrar doutoramentos. Esta quinta-feira, em plenário na Assembleia da República, são analisados projetos de lei do PCP e do BE e uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Possibilidade prevista desde 2018, quando o anterior Governo alterou o regime jurídico de graus e diplomas. Mas que o então ministro Manuel Heitor deixou cair.

Ao JN, o deputado socialista Tiago Estevão Martins explica que estes projetos são uma "oportunidade para debater o sistema de Ensino Superior, discussão que está em aberto desde o regime jurídico", estando o grupo parlamentar "disponível para debater na especialidade". Num trabalho "mais fino, mais exigente".