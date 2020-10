PS diz que proposta do BE para Novo Banco é "perigosa" e "contagia"

Carla Soares Hoje às 20:12 Facebook

João Paulo Correia, vice-presidente da bancada socialista, avisa que a proposta do Bloco de Esquerda para o Novo Banco "é perigosa", revela "nervosismo" e implica "contagiar os outros bancos e o restante sistema financeiro".

A propósito das negociações para o Orçamento do Estado de 2021, em que o Bloco tem exigido que não seja injetado mais dinheiro para o Novo Banco, a deputada Mariana Mortágua destacou esta sexta-feira que a proposta dos bloquistas é de capitalização direta pela banca sem intervenção do Fundo de Resolução.

"A proposta do Bloco é perigosa e revela nervosismo da parte deste partido", reagiu ao JN o socialista João Paulo Correia. Antes de mais, critica o BE por "todas as semanas acrescentar uma linha vermelha em relação ao Novo Banco". E lembra que "começou por dizer que não viabilizava um orçamento em que o Estado emprestasse dinheiro ao Fundo de Resolução."

"O Governo ultrapassou essas linhas vermelhas. Agora o BE quer que os concorrentes do Novo Banco entrem no seu capital social", regista o deputado do PS. Por isso, avisa que "se o Novo Banco assumir que precisa de mais capital do que o previsto no plano estratégico e que os concorrentes entrem nesse capital, estará a assumir um incumprimento do plano estratégico" e "consequentemente o aumento das necessidades de capital".

João Paulo Correia considera que a proposta do BE "é perigosa porque contagia os outros bancos e o sistema financeiro". Ou seja, a "doença" que diz ter passado do BES para o Novo Banco passaria agora para os restantes.

De manhã, o Governo, pela voz de Duarte Cordeiro, assumiu o compromisso de não fazer qualquer empréstimo público ao Fundo de Resolução para financiar o Novo Banco em 2021, mas defendeu uma solução que evite riscos sistémicos no sistema financeiro nacional.