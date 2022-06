PS e PSD apoiam petição de jovens para criar Dia Nacional dos Jardins

Guilherme Lopes Hoje às 15:50 Facebook

Os grupos parlamentares do PS e PSD apresentaram projetos de resolução que desafiam a Assembleia da República a instituir o Dia Nacional dos Jardins, como proposto numa petição levada a cabo por jovens de uma escola de Portimão. Os partidos estão de acordo com a data proposta - dia 25 de maio - , coincidindo com o nascimento do arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, falecido em 2020 aos 98 anos. Os dois grupos parlamentares apoiam assim a petição pública dos alunos da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.

"Houve um consenso de todas as forças partidárias, em que todos comprometeram-se a fazer uma iniciativa legislativa", explica ao JN Carlos Café, professor na Escola Manuel Teixeira Gomes e um dos peticionários. "Queríamos que a implementação do dia fosse em tempo útil, para coincidir com o centenário do nascimento de Ribeiro Telles [25 de maio de 2022], mas ficamos satisfeitos com o que foi avançado".

O professor explica que a ideia da iniciativa surgiu durante as aulas de Cidadania, quando escreveu no quadro a letra da música "Heroes" de David Bowie. "Eu perguntei aos alunos se eles queriam fazer algo de memorável e, enquanto escrevia os versos no quadro, mencionei o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles."